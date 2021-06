Per tutti i cultori del caffè che desiderano berlo a casa come al bar, il Prime Day ha un’offerta davvero sensazionale. Stiamo parlando della macchina da caffè automatica Philips serie 2200 EP2220/10 con macina caffè integrato per un’esperienza come al bar, ma per tutti i giorni.

Macchina da caffè Philips EP2220/10: caratteristiche tecniche

La proposta di Philips unisce tradizione e tecnologia per un elettrodomestico facile da usare, e in grado di soddisfare qualsiasi palato. Il macina caffè integrato, infatti, permette di ottenere la bevanda da chicchi sempre freschi e macinati al momento con un singolo tocco. Questo garantisce un aroma sempre al meglio, ma compatibile con il proprio gusto grazie al selettore a 3 intensità. È possibile anche scegliere la quantità di caffè desiderato, per soddisfare tanto gli amanti del tradizionale ristretto mattutino quanto quelli del lungo pomeridiano. Inoltre, le 12 impostazioni permettono di scegliere tra una macinatura più fine per un espresso corposo e più grossa per un espresso leggero. Le macine sono completamente in ceramica per garantire resistenza e precisione per oltre 20.000 tazze. Presente anche un pannarello per preparare gustosi cappuccini con il classico latte schiumato a vapore.

Il serbatoio è da ben 1,8 litri e possiede il filtro brevettato AquaClean, che garantisce un utilizzo senza necessità di decalcificazione per circa 5000 tazze. Molto interessante il sistema di pulizia, che permette di mantenere l’efficienza della macchina in modo estremamente semplice. Il gruppo caffè infatti è completamente estraibile, e tutti i suoi componenti possono essere lavati in lavastoviglie. Il pannarello invece si compone di soli due pezzi, e risulta estremamente semplice da pulire sotto il lavello. A condire il tutto ci pensa il display touchscreen che tra le varie funzioni, possiede l’avviso di decalcificazione. Una macchina davvero eccezionale per gli amanti del caffè che non vogliono rinunciare all’espresso come al bar.

Grazie al Prime Day, la macchina è acquistabile su Amazon a soli 230 euro con uno sconto di addirittura 170 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home