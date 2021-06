Se siete alla ricerca di un buon paio di cuffie da gioco, non possiamo che consigliarvi uno dei modelli più apprezzati disponibili su Amazon grazie al Prime Day di oggi e domani. Stiamo parlando delle Logitech G432, oggi proposte dal leader dell’e-commerce con un interessante sconto del 50%.

Cuffie gaming Logitech G432: caratteristiche tecniche

Logitech è una di quelle aziende che non hanno bisogno di presentazioni e per questo motivo le G432 sono una grande certezza. Innanzitutto i driver al neodimio sono da ben 50mm, in grado di offrire bassi più profondi ed alti più cristallini. Anche i padiglioni sono stati migliorati. Mantengono la comodità e l’ergonomia del precedente modello, utilizzando materiali come la pelle sintetica al posto del tessuto. Quest’ultima permette alle cuffie di aderire meglio, ed allo stesso tempo aumentano l’isolamento acustico impedendo ai rumori esterni di disturbare l’ascolto.

Viene mantenuto l’ottimo microfono che garantisce conversazioni chiare, con funzionalità flip to mute. Una volta ripiegato verso l’altro, il microfono entrerà automaticamente in muto, molto comodo quando non dobbiamo/vogliamo far ascoltare la nostra voce. Altrettanto comodi ed immediati sono poi i comandi posti sui padiglioni, che permettono di regolare in maniera istantanea volume di gioco e della chat. Uno dei miglioramenti più importanti però, riguarda la compatibilità con l’audio surround 7.1.

Le nuove cuffie infatti supportano il sistema DTS HeaphoneX v2.0, uno dei migliori virtualizzatori dell’audio posizionale. Naturalmente l’headset è compatibile con tutte le piattaforme quali: PC, Play Station, Xbox, Nintendo Switch, smartphone e tablet.

Grazie ad una promozione di Amazon, è possibile acquistare le cuffie di Logitech a soli 40,84 euro con uno sconto di ben 41 euro sul prezzo di listino.

