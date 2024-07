Prime Day in anticipo per Ring Intercom + Ring Indoor camera di Amazon (-46%)

Se sei un cliente Prime oggi puoi fare un colpaccio e anticipare il Prime Day che inizia il 16 luglio di ben 11 giorni, per avere uno dei migliori prodotti smart sul mercato. Stiamo parlando dei mitici Ring Intercom + Ring Indoor Camera di Amazon che oggi puoi avere a soli 64,99 euro, invece che 119,98 euro.

Dunque sull’ultimo prezzo più basso c’è uno sconto incredibile del 46% che ti permette di risparmiare la bellezza di quasi 55 euro sul totale. Potrai aprire la porta del tuo palazzo mentre sei lontano da casa e far diventare il tuo citofono smart. Puoi vedere ciò che succede in casa tua e parlare con i tuoi animali domestici. Tutto questo a un prezzo che ha dell’incredibile.

Ring Intercom + Ring Indoor Camera di Amazon a prezzo WoW

Non ci sono dubbi, a una cifra del genere Ring Intercom + Ring Indoor Camera di Amazon sono da prendere al volo. Con il primo dispositivo puoi far diventare il tuo citofono smart in un istante. Potrai ricevere avvisi in tempo reale ogni volta che qualcuno suona al tuo campanello e addirittura aprire il portone mentre sei lontano con un semplice tap sullo smartphone.

Con la videocamera di sicurezza plug-in puoi vedere tutto ciò che succede in casa tua in alta risoluzione con immagini a 1080p. Grazie a un microfono bidirezionale puoi ascoltare e parlare con chi è nelle vicinanze. Si collega in modo semplice ed è compatibile con Alexa.

Se stai ancora leggendo devi fermarti subito perché questa è un’offerta troppo allettante per durare ancora molto. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista Ring Intercom + Ring Indoor Camera a soli 64,99 euro, invece che 119,98 euro. Se concludi l’ordine ora li riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.