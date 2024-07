Prime Day 2024: tutti gli smartphone Realme in offerta

Il Prime Day 2024 di Amazon è iniziato e gli smartphone Realme sono protagonisti di diverse offerte da tenere in considerazione, soprattutto se si è alla ricerca di un mid-range dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Vediamo quali sono i modelli da considerare:

Realme GT 6T

Il Realme GT 6T è protagonista di una delle migliori offerte del Prime Day di Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 379 euro, con la variante da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 oltre che di un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche una batteria da 5.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Realme 12X

Tra le migliori offerte per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost in occasione del Prime Day troviamo il Realme 12X. Il modello è acquistabile al prezzo di 169 euro in occasione di questa due giorni di promo su Amazon. Lo smartphone è uno degli entry level 5G più interessanti sul mercato. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6100+ oltre a 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. A completare la scheda tecnica c’è un display IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.