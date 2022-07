Prime Day 2022: tutti gli smartphone Xiaomi in offerta

Se state cercando un nuovo smartphone top di gamma di casa Xiaomi, oggi è un gran bel giorno per voi. Grazie ai prime Days, abbiamo scovato una serie di offerte che ci hanno davvero colpito. In questo articolo vi mostreremo i migliori flagship dell’OEM cinese. Potete portarveli a casa ad un prezzo davvero eccezionale, ma dovete essere veloci. I Prime Day durano solo due giorni ma ci sono tante promozioni. Non sappiamo solo quante scorte vi siano all’interno della piattaforma. Ecco perché dovete letteralmente “volare”.

Abbiamo osservato quattro modelli all’interno del sito di e-commerce americano: per esempio, abbiamo visto Xiaomi 11T, il flagship killer di fine 2021, lo Xiaomi 12, il super venduto top di gamma di quest’anno, ma non solo. In sconto troviamo anche il 12X e il 12 Pro, il device “definitivo”. Ma come scegliere quello adatto alle vostre esigenze?

Xiaomi: quale smartphone top acquistare durante i Prime Day

Continuano le fantastiche offerte che vi segnaliamo direttamente dai Prime Day di Amazon. Adesso vi vogliamo mostrare i super sconti che potete trovare sui vari smartphone di casa Xiaomi. Questo brand ormai non ha bisogno di presentazioni, infatti negli ultimi anni è diventato sempre più famoso grazie ai suoi dispositivi che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. In questo articolo vi parleremo di diversi smartphone Xiaomi TOP in offerta per i prime Day, con prezzi che partono da soli 399,90 €.

Andiamo con ordine: il colosso tecnologico ha presentato dei device molto interessanti, come la serie Xiaomi 12 che è composta dai tre top di gamma: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 X. Questi device hanno conquistato subito il pubblico grazie alle loro alte prestazioni, design originale e prezzo nella media. Il 12 Pro è il dispositivo di punta senza compromessi. Se cercate le massime prestazioni dovrete optare sicuramente per lui. Il Xiaomi 12 è un flagship a portata di mano: ha prestazioni top, racchiuse in un telaio più piccolo. Invece, lo Xiaomi 12 X è un flagship killer. Anche lui è un dispositivo mini, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Infine, vi segnaliamo anche Xiaomi 11T Pro, un top di gamma dell’anno scorso, ma che con questo incredibile sconto è da tenere assolutamente in considerazione.

Dunque, parliamo subito dei prezzi scontati di questi vari smartphone. In questo modo potrete scegliere quello più adatto alle vostre esigenze. Ve li elenchiamo in ordine crescente di prezzo:

Xiaomi 11T Pro – 8 GB + 128 GB: a soli 399,90 € (invece di 649,90 €);

Xiaomi 12 X – 8 GB + 256 GB : a soli 499,90 € (invece di 699,90 €);

Xiaomi 12 – 8 GB + 128 GB – Grigio: a soli 649,90 € (invece di 799,90 €);

Xiaomi 12 Pro – 8 GB + 256 GB – Blu: a soli 849,90 € (invece di 1099,90 euro).

Ancora non avete deciso? Vi ricordiamo che i Prime Day durano soltanto due giorni e sono rimasti pochissimi pezzi nei magazzini Amazon. A questi prezzi non potete lasciarveli scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.