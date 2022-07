Prime Day 2022: sconto PAZZO su Xbox Series S, la paghi pochissimo

Xbox Series S è la piccola console next-gen di Microsoft, sorella della più grande e costosa, nonché introvabile Xbox Series X. Adesso, grazie ai Prime Day 2022, gli sconti riservati agli abbonati Amazon Prime per il 12 e il 13 luglio (se non sei abbonato, approfitta della prova gratuita di 30 giorni), te la puoi portare a casa ad uno dei prezzi più convenienti di sempre.

Videogiochi protagonisti dei Prime Day 2022 con Xbox Series S

La console non ha certo bisogno di presentazioni. A differenza di PS5 e Xbox Series X è facilmente disponibile e ti permette di accedere ai giochi di ultima generazione ad un costo decisamente contenuto. All’interno della confezione troverai la console, il controller wireless per Xbox, il cavo HDMI ad alta velocità e il cavo di alimentazione. Per tutti i dettagli, puoi visitare la scheda prodotto. Immancabile è abbinare alla macchina un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Approfitta dunque dell’occasione unica per acquistare Xbox Series S a soli 239,99€ (-11%) grazie ai Prime Day 2022. Ti ricordiamo che le offerte saranno attive soltanto per 48 ore, fino a domani 13 luglio 2022. Per accedervi devi avere un abbonamento Amazon Prime: nel caso ne fossi sprovvisto, puoi sfruttare la prova gratuita esclusiva di 30 giorni.

