Prime Day 2022: come ricevere 20 euro in regalo da Visa

Da oggi e fino al 13 luglio 2022 Visa permette a chiunque sia in possesso di una sua carta di pagamento di ricevere 20 euro di credito in regalo. L’occasione di questa interessante promozione è il Prime Day 2022, l’evento che propone tantissime offerte super vantaggiose il 12 e 13 luglio.

Questi 20 euro in regalo potranno essere utilizzati per tutti i tuoi acquisti su Amazon, il colosso dello shopping online. Un’iniziativa davvero niente male quella di Visa che assicura un ulteriore risparmio durante questi giorni pazzi. Ma come puoi ottenere questi soldi?

Scopriamo insieme come tutti possono ottenere 20 euro di credito in regalo acquistando tramite una carta Visa su Amazon da oggi e fino al 13 luglio, l’ultimo giorno del Prime Day 2022. Ti ricordiamo solamente che devi essere iscritto al servizio Prime di Amazon per poter beneficiare di queste due opportunità golose.

Se ancora non ti sei abbonato non ti preoccupare perché sei sempre in tempo per farlo. Registra un nuovo account e attiva la prova gratuita di 30 giorni ad Amazon Prime. In questo modo accederai a un mondo di benefici tra cui offerte esclusive, consegne gratuite in 1/2 giorni e Prime Video, la piattaforma di streaming on demand con la UEFA Champions League.

Prime Day 2022: ottieni subito 20 euro di credito in regalo con Visa

Tra l’altro, questa promo di Visa è compatibile anche con la prova gratuita a Prime di Amazon. Inizia subito a risparmiare e attendi alla grande il Prime Day 2022, ma prima assicurati i 20 euro che Visa ti vuole regalare se utilizzi la sua carta di pagamento durante un acquisto online sullo store di Amazon.

Per ottenere questo credito speciale non dovrai far altro che spendere almeno 75 euro in un unico ordine acquistando prodotti venduti e spediti da Amazon. Se il tuo acquisto è conforme a queste caratteristiche riceverai una mail di conferma per l’accredito di 20 euro sul tuo conto Amazon.

Questi soldi potrai utilizzarli su tutti i prodotti di Amazon Moments Store. Un’occasione davvero speciale che terminerà alle 23:59 del 13 luglio 2022. Il Prime Day 2022 si sta arricchendo continuamente di opportunità incredibili. Un risparmio così non si era mai visto prima d’ora.

Non perdere altro tempo. Iscriviti ad Amazon Prime così potrai accedere agli sconti del Prime Day 2022 e ricevere 20 euro di credito spendendo almeno 75 euro in un’unica transazione con carta di pagamento Visa. Cogli al volo questo affare ed entra anche tu nel circolo virtuoso del risparmio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.