Xiaomi Band 5 è in promozione su Amazon a soli 22,99 euro. Il ribasso del 56% grazie agli Amazon Prime Day corrisponde a uno sconto effettivo di 29,37 euro che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Xiaomi Band 5: caratteristiche principali

Ciò che spicca maggiormente è il suo display a colori dalla forma allungata la cui ampiezza di 1,1 pollici rende la lettura delle notifiche ottimizzata. Inoltre la tecnologia AMOLED rende i colori vividi e dinamici. Nonostante si possa pensare che una smart band non sia equiparabile a uno smartwatch, il modello di Xiaomi consente di ottenere informazioni su quelle che sono la frequenza cardiaca, il sonno e ciclo mestruale.

Le modalità sportive fanno da padrone in quanto ce ne sono presenti 11 preinstallate. Spaziano dallo yoga, alla corsa e fino al salto della corda per adattarsi alla vita sportiva di ogni utilizzatore. Il suo essere waterproof fino a 50 metri consente di utilizzarlo anche in acqua. Xiaomi Band non si limita alle classiche funzioni ma bensì allarga i suoi orizzonti diventando anche un assistente intelligente. Grazie alle sue impostazioni è possibile gestire la musica, trovare lo smartphone, ricevere gli avvisi di chiamata, consultare eventi, calendario, messaggi e meteo.

La batteria, infine, vanta un'autonomia di ben 14 giorni. Tutto questo è acquistabile su Amazon a soli 22,99 euro in colorazione nera. Acquistatelo oggi e ricevetelo in 48 ore se siete abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch