Il Prime Day 2021 regala un'altra Gioia agli utenti, soprattutto quelli che sono in cerca di un nuovo tablet. Il modello P80 di Teclast è in offerta lampo a soli €67,99. Il ribasso del 24% Rende il prezzo di listino più conveniente creando una vera e propria opportunità.

Teclast P80 in offertissima per il Prime Day 2021

Avere un tablet in casa fa sempre comodo, tuttavia ci sono persone che non vogliono spendere tanti soldi ma non per questo sono destinate a dover acquistare dei dispositivi che non sono validi: il tablet P80 di Teclast ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Ovviamente per poter spendere meno di €100 si deve scendere a qualche compromesso ma non per questo si tratta di soldi spesi male.

Il display montato ha una risoluzione HD 800 X 1280 pixel ed ha un'ampiezza di 8 pollici. Nonostante l'apparente dimensione ridotta, la visione dei contenuti risulta comunque immersiva e ottimizzata anche per lo streaming.

Nel suo cuore, invece, troviamo un processore Allwinner A133 che viene affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione. Quest'ultima può essere espansa fino a 128 GB inserendo all'interno una MicroSD.

Tra le altre caratteristiche non sono da ignorare la presenza di Android 10 con controllo gestuale, il Bluetooth 5.0, il suo design estremamente leggero e portatile che consente infilarlo in borsa come se nulla fosse e la presenza di una Dual telecamera frontale per scattare selfie e partecipare a videoconferenze in modo semplice.

Puoi acquistare il tablet Teclast P80 su Amazon a soli €67,99. Se sei interessato non lasciartelo scappare perché si tratta di un'offerta lampo con pezzi limitati per il Prime Day 2021. La spedizione ovviamente gratuita su tutto il territorio italiano.

