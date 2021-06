Porta a casa un condizionatore portatile come quello in sconto all'Amazon Prime Day 2021: spendi 31,99€ adesso e non ti preoccupi della bolletta! Consuma praticamente zero. Spedizioni rapide e gratis.

Prime Day 2021: il condizionatore portatile è in sconto folle

Non scegliere fra la bolletta dell'energia elettrica e il refrigerio estivo. Ci sono delle vie di mezzo, come questo gioiellino, ch ti permetteranno di avere entrambe le cose. Come? Attraverso una tecnologia che non consuma elettricità o quasi!

Super portatile, questo dispositivo è tre cose in uno: un ventilatore con potente motore, un condizionatore portatile a ghiaccio e un umidificatore.

Invece di sprecare elettricità, metti acqua fredda e ghiaccio nel serbatoio e lascia che la magia si compia: immediatamente, godrai di aria fresca ovunque vuoi! Vuoi sapere la cosa più interessante? Con la batteria da 4000 mAh puoi spostare il tuo condizionatore portatile senza il vincolo di cavi: ore e ore di fresco e lo metti in carica solo quando serve attraverso la porta USB C.

L'affare più fresco dell'Amazon Prime Day lo fai adesso: 31,99€ per un gioiello preziosissimo d'estate. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home