In questo articolo vediamo le migliori tastiere da gaming in offerta, gli sconti resteranno attivi fino ad esaurimento scorte e fino alle 23:59 di martedì 22 giugno.

Logitech G213 Prodigy

Il brand elvetico applica uno sconto del 57% sulla tastiera da gaming G213, questa periferica in formato full size è dotata di retroilluminazione RGB, tasti personalizzabili e controlli multimediali dedicati. La Logitech G213 resiste agli schizzi d'acqua e grazie agli switch meccanici Mech-Dome i tasti forniscono un feedback tattile rapido e responsivo.

In occasione del Prime Day la tastiera G213 viene venduta su Amazon a soli 34,98€, con uno sconto del 57% e un risparmio di ben 47 euro rispetto al prezzo di listino.

Razer Huntsman Tournament Edition

La tastiera Razer Huntsman Tournament Edition si trova in offerta su Amazon a 89,99€, si tratta del minimo storico per la periferica da gaming del noto brand. Il formato TKL offre il giusto compromesso tra compattezza e funzionalità, integra i tasti funzione ma rinuncia al tastierino numerico, un'ottima scelta per chi necessita di maggior spazio per il mouse.

Questa Tournamnt Edition si connette al PC tramite cavo USB-C, i tasti sono dotati di switch ottici lineari targati Razer e di un sistema di retroilluminazione RGB. In occasione del Prime Day 2021 Razer abbassa il prezzo del 40%, mettendo la tastiera in offerta a 89,99€.

Razer BlackWidow V3

Razer applica un'interessante promozione anche sulla tastiera meccanica BlackWidow V3, mettendola in offerta su Amazon a 99,99€, con sconto del 28% rispetto al prezzo solito. Il design Full Size integra i tasti funzione, il tastierino numerico e una pratica rotella in alto a destra, inoltre la BlackWidow V3 presenta un ampio poggiapolsi alla base, per garantire il massimo comfort durante lunghe sessioni di gioco.

Questa versione di colore rosa rappresenta una valida alternativa alle colorazioni più classiche, si tratta di un colore pastello che ben si abbina con la retroilluminazione RGB dei tasti. Per il Prime Day 2021 la Razer BlackWidow V3 è in offerta su Amazon a 89,99€.

HyperX Alloy

La HyperX Alloy si trova in offerta su Amazon a 86,99€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo solito. È una tastiera meccanica da gaming in formato TKL, con tasti funzione ma senza tastierino numerico. I tasti retroilluminati RGB montano switch meccanici proprietari con un polling rate a 1.000 Hz e rappresentano un'ottima soluzione sia per il gaming che per l'utilizzo quotidiano. Il peso complessivo di circa 900 grammi risulta nella media, la tastiera si connette al PC via USB-C con un cavo rivestito in tessuto che può essere staccato.

