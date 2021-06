Il Prime Day 2021 non coinvolge solo il catalogo standard dell'e-commerce ma prevede degli sconti anche per la parte dedicata da Amazon Warehouse. In queste ore, infatti, è possibile acquistare i prodotti utilizzati con uno sconto aggiuntivo del 30% che trasforma le occasioni già convenienti in super affari da non lasciarsi perdere.

Di seguito, presentiamo quattro tra le opportunità più convenienti.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Xp Pen tavoletta grafica Artist 15.6 Pro

La tavoletta grafica artist 15.6 Pro è un vero e proprio portento che consente a chi lavora con la grafica di rendere le proprie ore lavorative subito più piacevoli. Vanta un display incorporato full HD 1920 X 1080 pixel con ampiezza di 15.6 pollici. I livelli di pressione supportati sono 8192 e vanta inoltre un vero e proprio pannello con 8 tasti di scelta rapida personalizzabili.

Può essere acquistata su Amazon Warehouse in “ottime condizioni” a soli €242,67 grazie all'extra 30% aggiunto dalle Prime Day 2021.

Huawei MediaPad T5 10 per il Prime Day 2021

Huawei Mediapad T5 10 è un tablet con display da 10,1 pollici in risoluzione full HD 1080 pixel. Tra le sue specifiche vanta un processore octa core e 32 GB di memoria di archiviazione espandibili mediante microSD. È perfetto sia per adulti che bambini grazie alla modalità Kids corner.

Il prezzo conclusivo di questo tablet in condizioni “usato come nuovo” è di €78,54 su Amazon grazie al 30% aggiuntivo del Prime Day 2021.

Crosstour Action Cam

Se si è alla ricerca di adrenalina e di foto perfetta in qualsiasi condizione, la Crosstour action camera è l'acquisto perfetto. È impermeabile, vanta una lente grandangolo regolabile a 170 gradi, una lente da 20 megapixel e registra video in 4K 50fps.

Grazie al 30% aggiuntivo sull'usato, questo prodotto può essere acquistato in “condizioni come nuove” a soli €41,99 su Amazon.

Robot aspirapolvere Lefant per il Prime Day 2021

Il robot aspirapolvere di Lefant ha un'autonomia di 4500 mAh. Pulisce la casa in modo profondo attraverso la sua potenza di aspirazione di 2000 pa. Può essere gestito sia attraverso l'applicazione per smartphone, telecomando che mediante i comandi vocali se si hanno Amazon Alexa o Google Assistant in casa.

Il costo finale di questo robot in versione usato in “ottime condizioni” è di €149,34 su Amazon.

