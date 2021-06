Al Prime Day 2021 non manca la categoria dedicata ai videogiochi per PC. Grazie a fantastici sconti, oggi è possibile acquistare per ancora alcune ore numerosi titoli che rappresentano un po' i must have per i players su computer.

Grazie a ribassi che variano dal 30 al 67%, è finalmente arrivata l'ora di aggiornare la propria libreria e iniziare a divertirsi con tanti fantastici nuovi titoli. Pertanto abbiamo redatto per voi le offerte migliori ma segnaliamo che queste non sono le uniche disponibile sull'intero catalogo di Amazon.

Alcuni di questi giochi sono in edizione fisica ma godono delle spedizioni veloce gratuite su tutto il territorio riservate ai clienti prime.

Videogiochi da paura a prezzi altrettanto WOW: solo per il Prime Day 2021

I videogiochi per computer possono riguardare numerosi generi e soprattutto rappresentare una di quelle categorie che durante l'anno viene spesso dimenticata da chi gli sconti li crea. Grazie al Prime Day 2021, oggi molti giocatori potranno ritenersi soddisfatti. In particolar modo, i titoli di maggior rilievo sono:

FIFA 21 standard è disponibile in download immediato mediante codice Origin per PC. È l'ultimo gioco della serie e consente di diventare un pro player sul campo di calcio giovando di una grafica spettacolare. Il prezzo finale di questo gioco è di soli €14,99 su Amazon al momento del check-out.

standard è disponibile in download immediato mediante codice Origin per PC. È l'ultimo gioco della serie e consente di diventare un pro player sul campo di calcio giovando di una grafica spettacolare. Il prezzo finale di questo gioco è di soli al momento del check-out. The Sims 4 in versione standard è il gioco che ti dà l'opportunità di creare mille Avatar e mille case diverse. Inoltre l'esperienza di gioco non è mai scontata grazie al continuo supporto della community e alle espansioni presenti in commercio. Il prezzo finale di questo gioco è di €17,99 su Amazon.

in versione standard è il gioco che ti dà l'opportunità di creare mille Avatar e mille case diverse. Inoltre l'esperienza di gioco non è mai scontata grazie al continuo supporto della community e alle espansioni presenti in commercio. Il prezzo finale di questo gioco è di Need for Speed heat è il titolo per computer che ti dà l'opportunità di diventare un vero e proprio pilota di auto sportive e non solo. Acquistalo a €22,99 su Amazon.

è il titolo per computer che ti dà l'opportunità di diventare un vero e proprio pilota di auto sportive e non solo. Acquistalo a F1 2020 il gioco dedicato a tutti gli amanti della formula 1 e che acquista un aspetto rivoluzionario grazie alla nuova modalità scuderia e due nuovi circuiti da esplorare. Puoi acquistarlo soli €19,99 su Amazon.

il gioco dedicato a tutti gli amanti della formula 1 e che acquista un aspetto rivoluzionario grazie alla nuova modalità scuderia e due nuovi circuiti da esplorare. Puoi acquistarlo soli Marvel's Avengers è il titolo che ti dà la possibilità di vivere una storia originale sugli Avengers e interpretare alcuni degli iconici supereroi. Il prezzo finale è di €19,99 su Amazon.

è il titolo che ti dà la possibilità di vivere una storia originale sugli Avengers e interpretare alcuni degli iconici supereroi. Il prezzo finale è di Football manager 2021 ti dà l'opportunità di scegliere la squadra e la sfida più adatta alle proprie ambizioni. È disponibile all'acquisto a soli €28,49 su Amazon.

ti dà l'opportunità di scegliere la squadra e la sfida più adatta alle proprie ambizioni. È disponibile all'acquisto a soli MotoGP 21 è il titolo adatto per chi è amante della MotoGP. All'interno sono presenti più di 120 piloti ufficiali e 20 circuiti ufficiali su cui correre all'impazzata. Il prezzo finale è di €34,99 su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames