Nel catalogo di Amazon dedicato al Prime Day 2021 diventano sempre più popolari i televisori che vantano sconti pazzeschi. Grazie alle classifiche rilasciate da pochi momenti, attualmente i modelli che stanno andando a ruba sono in totale 5. In particolar modo questi vedono dei ribassi che variano dal 8 al 27% e consentono agli utenti di acquistarli persino a rate a tasso zero grazie al programma di Confidis.

Se sei in cerca di una nuova Smart TV, quindi, questo è il momento giusto per concludere un vero e proprio affare.

Le spedizioni ovviamente sono gratuite su tutto il territorio italiano e operate nei più brevi tempi possibili.

Samsung TV AU7190

Il primo televisore a conquistare la classifica è il Smart TV da 43 pollici di Samsung che appartiene alla linea Crystal UHD. Il pannello è di tipo LED e vanta una risoluzione 4K, inoltre il processore Crystal 4K converte tutti i contenuti preferiti in risoluzione pazzesca per godersi sempre tutto al meglio della qualità. È un prodotto slim fit e al suo interno offre il servizio Samsung TV plus.

Il prezzo scontato di questo prodotto è di soli €369,00 per il Prime Day 2021 su Amazon.

LG OLED TV 55CXLA

Il secondo modello in vetta alle classifiche appartiene ad LG e più nello specifico si tratta della sua Smart TV da 55 pollici della linea ThinQ. Il pannello OLED offre il meglio della visione con colori saturi e neri assoluti inoltre la risoluzione attestata è 4K. È compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant che sono inclusi e con le maggiori applicazioni dedicate allo streaming. In più, con l'acquisto è inclusa una speciale soundbar.

Il prezzo conclusivo di questo televisore è di €1149,00 su Amazon.

LG OLED Serie C1 2021 per il Prime Day 2021

Al terzo posto troviamo sempre un televisore LG, questa volta appartiene alla serie C1 2021. Monta un pannello da 65 pollici OLED che riproduce contenuti in risoluzione 4K. Al suo interno è presente Amazon Alexa integrata è un processore con intelligenza artificiale che ottimizza automaticamente tutti i contenuti multimediali e visivi per ottenere sempre il massimo.

Il prezzo conclusivo di questo televisore è di €1999,00 su Amazon contro gli originali €2699,00.

Philips TV Ambilight 50PUS7805

Penultimo televisore più ambito durante questi Prime Day è il Philips TV Ambilight che vanta un pannello da 50 pollici in 4K ultra HD. Tra le varie tecnologia implementata al suo interno è presente la HDR10+ e Amazon Alexa integrata.

Il prezzo conclusivo di questo modello è di appena €399,00 su Amazon per il Prime Day 2021.

Hisense 40AE5600FA per il Prime Day 2021

Chiude questa classifica la Smart TV Hisense da 40 pollici. Le immagini e i contenuti multimediali vengono riprodotti in qualità full HD grazie a un pannello LED che vanta un design slim. Supporta la maggior parte delle applicazioni dedicate allo streaming grazie al suo sistema basato su Android TV. Inoltre è compatibile con Google Assistant.

Il prezzo finale di questo televisore è di €289,00 su Amazon.

