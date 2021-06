Il Prime Day 2021 è iniziato ormai da più di 24 ore e migliaia di utenti hanno già concluso affari senza precedenti. Tuttavia gli sconti continuano ad arrivare ogni ora grazie a offerte incredibili che offrono la possibilità di acquistare prodotti in super sconto. Tra la categoria di dispositivi più ambita c'è quella dei tablet. In particolare vi abbiamo riassunto in questa classifica i 5 dispositivi più validi e che vantano uno sconto che varia dalle 23 al 38%.

Tutti i modelli possono essere acquistati in un'unica soluzione o a rate a tasso zero grazie al programma di Confidis.

Lenovo Tab M10 FHD Plus

Il primo tablet degno di nota è il Lenovo Tab M10 FHD Plus di seconda generazione che vanta un display da 10,3 pollici in full HD e un processore Mediatek Helio P22T per poter passare da un'app all'altra in modo rapido e senza ritardi. La memoria è espandibile fino a 1 TB mentre la connessione supportata è quella WiFi.

Il prezzo conclusivo di questo prodotto è di €169,00 su Amazon.

Huawei MatePad T 10s per il prime Day 2021

Segue il Huawei MatePad T 10s che è un tablet con un display da 10,1 pollici e che con il suo processore octa-core garantisce delle prestazioni sempre ottimizzate. Possiede sia una fotocamera frontale che posteriore e può essere un ottimo compagno per i propri bambini grazie alla modalità Kids corner al suo interno.

Il prezzo conclusivo di questo dispositivo è di €129,90 su Amazon per il Prime Day 2021.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Il terzo tablet da prendere seriamente in considerazione è il Samsung Galaxy Tab S6 lite con S pen. Questo dispositivo vanta un display da 10,4 pollici, memoria espandibile e batteria con ricarica rapida. Grazie alla penna inclusa in confezione si può trasformare in un quaderno su cui prendere appunti e disegnare a proprio piacimento. Inoltre la sua risoluzione elevata è ottima per gustarsi contenuti in streaming.

Il prezzo conclusivo di questo prodotto è di €329,00 su Amazon grazie al Prime Day 2021.

Fire HD 10, la stella del Prime Day 2021

Il quarto dispositivo da prendere in considerazione è il tablet Fire HD 10 di Amazon. Come fa intuire il suo nome, monta un display Full HD da 10,1 pollici. Il taglio di memoria disponibile è da 64 GB che può essere espanso mediante microSD. Il processore octa core concede rapidità e reattività mentre la batteria vanta un'autonomia che supera le 12 ore.

Il prezzo conclusivo di questo dispositivo è di €129,99 su Amazon.

Teclast M40

L'ultimo tablet da prendere in considerazione è il Teclast M40 che vanta un display full HD da 10 pollici. Al suo interno vanta un processore octa core che viene abbinato a 6 GB di RAM 128 GB di memoria di archiviazione espandibili. Sono presenti sia una fotocamera posteriore che anteriore, la batteria è da 6000 mAh e monta la versione 10 di Android.

Il prezzo finale è di 159,20€ su Amazon per il Prime Day 2021.

