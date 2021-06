Durante il Prime Day 2021 molti utenti si focalizzano sulla acquistare smartphone, prodotti tecnologici e molto altro ancora. Passano spesso in sordina gli abbonamenti. Sull'e-commerce, infatti, sono presenti numerose sottoscrizioni che con gli sconti di oggi possono essere acquistate a prezzi vantaggiosi. In questa categoria non rientrano solo i classici abbonamenti legati allo streaming ma bensì tutti quei pacchetti che offrono un'agevolazione la spesa e nella fruizione di contenuti. In tutto il catalogo di Amazon, quindi, sono presenti 5 prodotti da tenere in considerazione.

Abbonamenti a prezzi fantastici: solo per il Prime Day 2021

Abbonarsi a un servizio è già di suo conveniente perché, molte volte, acquistando i vantaggi per più mesi sì beneficio già di uno sconto che non bisogna mai sottovalutare. Le offerte esclusive di questi due giorni di sconti pazzi, però, rendono ancora più pazzeschi alcuni servizi in sottoscrizione.

Tra questi appaiono senza mezzi termini:

Norton 360 Premium 2021 ossia l'antivirus che attivabile su 10 dispositivi per 12 mesi. Al suo interno contiene anche un servizio VPN è un password manager e può essere utilizzato sul computer, tablet e smartphone. Il prezzo finale per il Prime Day 2021 e di €20,99 su Amazon.

Now Smart stick con 3 mesi inclusi a scelta tra cinema o entertainment. È il dispositivo che ti permette di accedere al catalogo di Now TV e guardare tutte le tue serie e film preferiti. Il prezzo finale è di soli €19,99 su Amazon.

Infinity+ è il cofanetto regalo che ti permette di accedere al meglio del cinema, dei cartoni animati e delle serie TV per ben 12 mesi. Il prezzo finale è di appena €39,50 su Amazon per il Prime Day 2021.

Virgin Active Italia abbonamento digitale che ti consente di accedere per sei mesi ha più di 2500 video on demand e dirette settimanali così da allenarsi a casa senza alcun pericolo. Il prezzo finale è di €49,90 su Amazon.

Adobe creative Cloud per studenti e professori è l'abbonamento per 12 mesi che ti consente di accedere alla suite con più di 20 programmi e app mobile. Il prezzo finale è di €133,99 su Amazon per il Prime Day 2021. Lo sconto si attiva al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

