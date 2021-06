Se siete degli sportivi sicuramente avrete sentito parlare almeno una volta di un dispositivo chiamato elettrostimolatore. Si tratta di un dispositivo che permette di tonificare il corpo in modo ottimale prendendo in considerazione ben 79 possibili combinazioni per ogni utilizzo specifico. Uno dei migliori dispositivi in commercio per rapporto qualità/prezzo è oggi in offerta su Amazon grazie ai Prime Day. Il suo prezzo di listino si abbassa fino a 119,90 euro grazie allo sconto del 43%.

Elettrostimolatore Tesmed: caratteristiche principali

Il Tesmed MAX 830, questo il suo nome, è un elettrostimolatore muscolare professionale con batteria già installata, con programmi studiati per garantire i migliori risultati: addominali, glutei, tonificazione, potenziamento muscolare, allenamento, recupero, massaggi schiena, area cervicale, spalle e tanto altro. Sono presenti ben 20 elettrodi e 20 programmi impostabili per frequenza, intensità e durata e 79 preimpostati multifase con stimolazioni differenti.

Il dispositivo presenta ben 99 livelli di intensità per una potenza massima e l'utilizzo è semplicissimo grazie a un manuale a colori con ben 220 trattamenti e 79 foto per il posizionamento ottimale degli elettrodi. Tutto questo può essere vostro al prezzo esclusivo di 119,90 euro invece di 210 euro e se siete abbonati prime arriverà a casa vostra in meno di 48 ore lavorative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica