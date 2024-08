PREZZONE per questa macchina da caffè Nespresso (-36%!)

La linea Nespresso di De’Longhi è sicuramente uno dei capisaldi quando si parla di macchine per il caffè. E se non ne hai ancora una, sarai felice di sapere che potrai prendere la tua VertuoPop in colorazione “Mango” ad appena 57,80€!

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè

Con la sua tecnologia Centrifusion, questa macchina implementa un sistema brevettato da Nespresso che rivoluziona il modo in cui il caffè viene estratto. In poche parole, si tratta di un processo innovativo fa ruotare la capsula a oltre 7000 giri al minuto, creando una centrifuga che miscela il caffè macinato con l’acqua. Il risultato è una crema densa e aromatica che caratterizza in modo unico i caffè lunghi, regalando un’esperienza di gusto intensa e appagante.

E potrai preparare quattro diverse tipologie di caffè, dal classico “Espresso” fino al “Gran Lungo” e alla “Mug”. La semplicità d’uso, poi, è davvero al top: basta inserire la capsula e la macchina riconosce automaticamente il formato, adattando i parametri di estrazione per offrirti sempre un caffè perfetto, indipendentemente dalla tua scelta.

Si tratta, inoltre, di una delle macchine da caffè più piccole del brand, occupando pochissimo spazio senza compromettere le prestazioni e unendo funzionalità a un’estetica accattivante che non passa di certo inosservata.

In termini di praticità, la VertuoPop è estremamente intuitiva, rendendo l’uso quotidiano davvero semplicissimo: inserisci la capsula, chiudi il coperchio e premi un pulsante. L’espulsione automatica delle capsule semplifica la pulizia, rendendo l’intero processo di preparazione del caffè rapidissimo.

Fai tua la macchina da caffè Nespresso VertuoPop a 57,80€, grazie allo sconto eBay del 36%!