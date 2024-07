PREZZONE per l'ASCIUGATRICE da 8 Kg su Amazon: solo 319€!

Quante volte ti è capitato di ritrovarti con un bucato umido e con un odore non così gradevole a causa del maltempo? Con un’asciugatrice eliminerai per sempre il problema! Ed è il tuo giorno fortunato, perché su Amazon potrai prendere il modello Hoover NDE H8A2TCEXS-S, con una capienza di 8 Kg, a soli 319,00€, risparmiando 196,00€ sul prezzo di listino! Scopriamo tutte le sue particolarità e peculiarità.

Tutte le caratteristiche dell’asciugatrice Hoover

Con una capacità di 8 kg, questa asciugatrice è perfetta per asciugare una grande quantità di capi in un solo ciclo, quindi sia per famiglie numerose ma anche per chi ha bisogno di asciugare spesso. E il programma Auto Care adatta automaticamente il ciclo di asciugatura al carico, con la possibilità di controllare e gestire il tuto dallo smartphone grazie alla connessione Wi-Fi!

Questo modello offre una vasta gamma di 9 cicli di asciugatura, progettati per soddisfare ogni tua esigenza: dai capi delicati come la lana ai capi sportivi, passando per i tessuti misti. Potrai scegliere il ciclo più adatto in base al tipo di tessuto e al livello di asciugatura desiderato. Il tutto sul pannello di controllo facile da utilizzare, anche per chi non è particolarmente esperto.

La sua tecnologia a pompa di calore consuma meno energia rispetto alle asciugatrici tradizionali, garantendo un risparmio sulla bolletta e un minore impatto ambientale. Inoltre, la classe di efficienza energetica A++ assicura un consumo energetico ridotto e un risparmio in bolletta.

Asciuga i tuoi capi in qualsiasi situazione e rapidamente con l’asciugatrice di Hoover a soli 319,00€!