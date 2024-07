PREZZONE per il monopattino elettrico

Hai sempre pensato che un monopattino elettrico facesse per te ma non hai mai trovato l’offerta giusta per iniziare a guidarne uno? Grazie all’Amazon Prime Day, potrai risparmiare ben 100,00€ sul modello EVERCROSS EV10Z, dotato di una potenza di 500W e un’autonomia di 35 Km. In altre parole, lo pagherai solo 369,99€!

Tutte le caratteristiche del monopattino elettrico

Equipaggiato con un potente motore da 500W e una batteria ad alte prestazioni da 36V, questo monopattino elettrico è in grado di raggiungere una velocità massima di 40 Km e un’autonomia che ti permettono di affrontare anche i percorsi più lunghi.

Parlando di personalizzazione e comfort, il manubrio è regolabile e le pedane sono antiscivolo, per una presa sicura. Il sistema di frenata è affidabile e comprende un freno a tamburo posteriore e un freno elettrico anteriore. Le sospensioni anteriori assorbono gli urti, rendendo la guida più piacevole anche su strade sconnesse, mentre gli pneumatici da 10 pollici offrono una guida stabile su diversi tipi di terreno.

Dotato di un display LCD che fornisce informazioni sulla velocità, la batteria e il chilometraggio, avrai sempre tutto a portata di mano. E tramite l’app dedicata, puoi personalizzare le impostazioni del monopattino, bloccare il veicolo e tenere traccia di tutti i tuoi viaggi.

E quando smetterai di utilizzarlo, è facilmente ripiegabile, rendendolo facile da trasportare e riporre, anche grazie al suo peso contenuto, portandolo con te sui mezzi pubblici o in auto.

Ti ricordiamo che pagare questo incredibile monopattino elettrico solamente 369,99€, dovrai essere iscritto ad Amazon Prime!