PREZZONE per il BOLLITORE Philips, in offerta su Amazon (-13€)

La stagione calda è arrivata, ma questo non significa dover rinunciare alla tua bevanda calda preferita! Invece di armeggiare con il vecchio padellino, scopri il piacere di un bollitore elettrico. E grazie allo sconto Amazon, potrai avere l’ottimo modello in acciaio inox, targato Philips, a un prezzo piccolissimo: solo 26,99€ anziché 39,99€!

Tutte le caratteristiche del bollitore Philips

Con la sua capacità di riscaldare l’acqua rapidamente, potrai preparare deliziosi tè freddi o altre bevande rinfrescanti in pochissimo tempo. Basta riscaldare l’acqua, lasciarla raffreddare un po’, aggiungere i tuoi ingredienti preferiti e versarla su ghiaccio per una bevanda estiva perfetta.

La resistenza piatta super efficiente è progettata per assicurare una bollitura rapida dell’acqua, permettendoti di preparare la tua bevanda calda preferita in pochi secondi. Inoltre, la base girevole a 360° offre una maggiore flessibilità e comodità durante l’utilizzo, consentendo di sollevare e posizionare il bollitore da qualsiasi angolazione, garantendo che si attivi sempre.

Con una capacità di 1,7 litri, questo bollitore è in grado di preparare fino a sette tazze alla volta, rendendolo perfetto non solo per l’uso quotidiano, ma anche per riunioni con amici e familiari. Sulla parte superiore troviamo un coperchio a molla con ampia apertura che facilita notevolmente il riempimento e la pulizia del bollitore, mentre il pulsante di apertura è studiato per evitare qualsiasi contatto con il vapore caldo, garantendo un utilizzo sicuro per chiunque.

Una delle caratteristiche più apprezzabili è sicuramente a spia luminosa blu integrata nell’interruttore, che si illumina quando il bollitore è in funzione, permettendoti di monitorare facilmente lo stato di bollitura dell’acqua.

Se esistesse una classifica dei bollitori elettrici, questo sarebbe sicuramente al top. Prendi il modello di Philips ora che costa solo 26,99€, al posto dei 39,99€ di listino!