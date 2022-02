Prezzo UNICO per questo mini speaker che suona 12 ore COME NON MAI

Un piccolo prezzo per un mini speaker altrettanto piccolo, ma fattelo dire: non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Nonostante lo tieni con due dita della mano, lui non ti delude e oltre ad essere portatile, ha un sacco di caratteristiche che ti catturano a prima vista. Quanto lo paghi? Appena 20€ su Amazon, ma pensa che lo puoi avere da ora e per sempre.

Le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutta Italia con Prime.

Mini speaker: tutta la potenza in pochi centimetri di spazio

Un mini speaker come questo non puoi che amarlo a prima vista. Lo infili letteralmente in una tasca ma in termini di potenza suona come un concerto. Lo colleghi con il Bluetooth al tuo smartphone e la festa ha inizio.

Te lo porti al mare, in montagna, per città, in bagno, al parco o dovunque tu voglia. Intanto non devi avere pensieri perché è totalmente impermeabile quindi dell'acqua non ha paura.

In uno spazio minimo riunisce altoparlanti di prima categoria che non trascurano neanche una nota e una batteria eccezionale. Rispetto agli altri modelli che trovi sul mercato, questo con una sola carica dura ben 12 ore di riproduzione. Mezza giornata di autonomia in totale sicurezza.

Non è eccezionale? Proprio per questo motivo non dovresti fartelo scappare.

Il tasto fisico è dotato di LED e se lo premi puoi gestire la riproduzione in modo semplicissimo. In più arriva a casa con la sua custodia da viaggio che è forata e ha un moschettone integrato. Morale della favola: anche quando lo trasporti lo puoi utilizzare senza limiti.

Acquista al volo questo mini speaker su Amazon a soli 20,99€ approfittando del ribasso. Le spedizioni sono effettuate in uno o due giorni con l'abbonamento Prime e senza neanche dover spendere un euro in più.