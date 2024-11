Prezzo tagliato del 42% sulla telecamera WiFi Tapo C500, ora tua a 34€

Se vuoi mettere la tua abitazione al sicuro senza spendere cifre esorbitanti e anche in modo semplice, non perdere questa occasione che ti sto segnalando. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello la telecamera WiFi Tapo C500 a soli 32,99 euro, invece che 59,99 euro.

Come puoi vedere ora c’è uno sconto spaventoso del 42% che porta il prezzo atterra e ti fa risparmiare ben 25 euro sul totale. Con questa videocamera di sicurezza potrai allontanarti della tua abitazione senza problemi sapendo che puoi controllare ciò che succede nei dintorni di casa tua anche mentre sei lontano. E se preferisci puoi pagare anche in comode rate a partire da 7 euro senza interessi. Solo per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto fanno adesso cliccando qui.

Tapo C500: la telecamera WiFi che costa pochissimo

Il rapporto qualità prezzo della telecamera WiFi Tapo C500 è incredibile e difficile trovare di meglio. Grazie alla sua ottima visione con risoluzione FHD da 1080 p ti permette di vedere sempre immagini perfettamente nitide. E scaricando l’app dedicata puoi visualizzare ciò che riprende la tua videocamera anche da remoto con il tuo smartphone.

Ha una copertura visiva di 360° in orizzontale e di 180° in verticale. È dotata del rilevamento intelligente che identifica le persone e diminuisce i falsi allarmi. Gode anche di una visione notturna ed è resistente all’acqua con certificazione di grado IP65, per cui puoi metterla tranquillamente all’esterno dove non c’è copertura. Potrai salvare i filmati nel cloud oppure su una scheda microSD che puoi inserire all’interno (venduta separatamente).

Questa è davvero una promozione spettacolare e durerà pochissimo. Quindi prima che scada e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista la tua telecamera WiFi Tapo C500 a soli 32,99 euro, invece che 59,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costa la spedizione sappi che se sei iscritto ad Amazon Prime non paghi nulla. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.