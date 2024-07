PREZZO SHOCK per il microfono Razer al -58% (lo paghi solo 19€!)

Razer è una sicurezza quando si parla di periferiche per PC. Il suo Seiren Mini è un microfono compattissimo che, però, nasconde una qualità assurda. Il modello in colorazione rosa è scontatissimo grazie al Prime Day, arrivando al -58% rispetto al precedente. In altre parole, lo pagherai 19,99€!

Tutte le caratteristiche del microfono Razer

Questo microfono presenta al suo interno uno schema di rilevamento supercardioide che gli permette di focalizzarsi perfettamente sulla tua voce, riducendo al minimo il rumore di fondo proveniente da tastiera, mouse o altri dispositivi. E grazie alla capsula a condensatore da 14 mm e alla risposta in frequenza piatta, trasmette la tua voce con una ricchezza di dettagli sorprendente, catturando tutte le frequenze in maniera pulitissima.

Ma la vera chicca risiede nelle sue dimensioni che lo rendono perfetto per setup minimalisti o per chi è sempre in movimento. Il microfono occupa pochissimo spazio sulla scrivania e può essere facilmente trasportato grazie alle sue dimensioni ridotte.

Razer Seiren Mini è posto su un supporto inclinabile che ti permette di posizionare il microfono nell’angolazione ideale per catturare la tua voce al meglio, mentre la tecnologia antiurto integrata protegge il microfono da vibrazioni e urti accidentali, garantendo una registrazione sempre pulita e priva di disturbi.

E per iniziare ad utilizzarlo non ti basterà che collegarlo a una porta USB del tuo computer e il gioco è fatto. Non sono necessari driver aggiuntivi, il microfono è immediatamente riconosciuto dal sistema operativo. Potrai quindi regolare il volume e le altre impostazioni direttamente dal suo software gratuito.

Migliora la qualità delle tue streaming e dei tuoi video con soli 19,99€, grazie al Razer Seiren Mini in sconto per il Prime Day (pensa che il prezzo originario si attesta sui 59,99€!).