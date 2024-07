Prezzo shock per il DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (-12%)

Sei un professionista in ambito foto e video e hai bisogno di acquistare un drone che ti assicuri dei contenuti eccellenti ma senza spendere un budget altissimo? Il DJI Mini 4 Pro Fly More Combo con telecomando DJI RC 2 rappresenta un’innovazione straordinaria nel mondo dei droni, offerto ora con uno sconto del 12% a soli 999,00€ invece di 1.129,00€, ti permette di garantirti un risparmio incredibile. Questo drone compatto e potente è progettato per soddisfare le esigenze sia degli appassionati che dei professionisti della fotografia in volo, offrendo una combinazione imbattibile di qualità, prestazioni e portabilità.

Il drone perfetto per girare i tuoi contenuti: DJI Mini 4 Pro Fly More Combo

Il Fly More Combo include una serie di accessori indispensabili per massimizzare la tua esperienza di video e foto in volo. Oltre al drone, riceverai tre batterie intelligenti che estendono significativamente il tempo di volo, un hub di ricarica a due vie, eliche di ricambio, una borsa a tracolla per il trasporto facile e un set di filtri ND per adattarsi a diverse condizioni di illuminazione. Questi accessori rendono il DJI Mini 4 Pro estremamente versatile e pronto per qualsiasi avventura fotografica. Il DJI RC 2, incluso nel pacchetto, offre un controllo preciso e reattivo del drone, con un display integrato che elimina la necessità di uno smartphone per la visualizzazione, in tempo reale.

Da menzionare che il DJI Mini 4 Pro è dotato anche di numerose funzionalità intelligenti che semplificano la creazione di contenuti di alta qualità. La funzione ActiveTrack 4.0, per esempio, consente al drone di seguire automaticamente i soggetti in movimento, mantenendoli sempre al centro dell’inquadratura. Invece la modalità QuickShots ti offre una serie di percorsi di volo preimpostati per catturare video dinamici, con pochi click. Ultima ma non per importanza, l’autonomia di volo! Ti garantisce ben 34 minuti per batteria e una portata di trasmissione fino a 10 km, il DJI Mini 4 Pro ti permette di esplorare il cielo senza limiti, catturando ogni momento con la massima precisione.

Non perdere l’opportunità di possedere il DJI Mini 4 Pro Fly More Combo con DJI RC 2 a un prezzo eccezionale di 999,00€. Questo drone è la scelta ideale se desideri investire in uno strumento funzionale, facile da usare e anche di altissima qualità. Approfitta di questa promozione e investi nel bellissimo DJI Mini 4 Pro finché è così conveniente!