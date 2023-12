Prezzo REGALO su eBay per Redmi Note 12: occasione PERFETTA (175€)

Con uno sconto immediato del 12% questa offerta di eBay rappresenta la migliore occasione che ti possa capitare sottomano per acquistare Redmi Note 12. L’epico mediogamma Android, infatti, è in vendita al prezzo shock di appena 175€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Nonostante il calo di prezzo improvviso e lo sconto a due cifre, stiamo parlando di un device che vanta una scheda tecnica in grado di soddisfare le tue personali esigenze a 360°: è perfetto per navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video, telefonare e molto altro ancora.

Redmi Note 12 costa davvero una sciocchezza su eBay: occasione imperdibile a 175 euro

Lo smartphone di Redmi monta un bellissimo pannello AMOLED da 6.67 pollici super smooth a 120Hz ideale per guardare video ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano batte un potente processore octa core con di fianco una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Come se non bastasse, il terminale Android integra anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

Con un prezzo di vendita finale su eBay di appena 175€ il mediogamma Android di Redmi è un vero e proprio best buy; non lasciartelo scappare e mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra, in tempo per le vacanze di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.