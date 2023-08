Prezzo MOZZAFIATO per Xiaomi 12 Lite 5G: su eBay lo paghi appena 266€

eBay ti mette a disposizione una tra le migliori offerte di sempre per quanto riguarda l’acquisto del mediogamma Xiaomi 12 Lite 5G, un device con tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze. Con uno sconto immediato del 33%, infatti, il terminale Android del colosso cinese ti costa appena 266€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Sottile, leggero e con un design dal look & feel premium, lo smartphone di Xiaomi ti stupisce fin da subito con il suo bellissimo pannello AMOLED da 6.55 pollici super smooth a 120 Hz e ad altissima risoluzione.

Prendi al volo Xiaomi 12 Lite 5G in offerta su eBay: ancora pochi pezzi disponibili

Alimentato da una batteria da 4300 mAh con tecnologia di ricarica rapida Trbo Charge da 67W – ti bastano appena 30 minuti per continuare a utilizzare il telefono per tante ore in più -, sotto la scocca è presente un processore octa core con 8 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Inoltre, Xiaomi 12 Lite 5G monta anche un comparto fotografico di tutto rispetto: la fotocamera tripla è capeggiata da un sensore principale da 108MP per scatti e video sempre ad altissima risoluzione.

Preparati a un’esperienza di utilizzo da urlo senza spendere una cifra folle: metti subito nel carrello lo smartphone mediogamma di Xiaomi ora che costa così poco su eBay. Ricorda, infine, che se scegli di pagarlo con PayPal puoi usufruire del pagamento in tre rate senza interessi e senza busta paga.

