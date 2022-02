Prezzo MAGICO su Amazon: 4 cavi USB C al prezzo di 1, ora e subito

Sei alla ricerca di un nuovo cavo USB C per il tuo smartphone o tablet? Comprane subito quattro al prezzo di uno per non trovarti più in questa spiacevole situazione. Se ne approfitti al volo hai l'occasione di portarti a casa questo bundle non con uno, ma con due sconti. Infatti spunti il coupon su Amazon per pagarlo solamente 10,79€.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Cavi USB C: mai più senza grazie a questa offerta

I cavi USB C sono di una comodità assoluta, se poi li acquisti di ottima fattura non puoi proprio sbagliarti. Invece di andare avanti a due euro alla volta per sostituire quelli che ti si rompono con dispositivi non sempre sicuri, con una sola mossa te ne porti a casa degli eccezionali. Sono tutti diversi in termini di colorazione, ma condividono le esatte caratteristiche tecniche.

Cosa devi sapere? Sono lunghi 2 metri ciascuno e sono… indistruttibili! Che significa? Beh che potresti andare anche nella Savana e utilizzarli come liane in stile Tarzan, loro ti reggerebbero senza problemi. Questa robustezza è data dal rivestimento in nylon intrecciato che non gli fa temere proprio nulla. Ciò significa che te li porterai dietro per tanto tempo a venire!

Oltre a supportare la carica rapida su tutti i tuoi dispositivi, possono essere utilizzati anche per la trasmissione di dati per avere un 2 in 1 sempre a portata di mano.

Cosa aspetti? Spunta il coupon su Amazon e ottieni il doppio sconto all'istante: con 10.79€ ti porti a casa questi quattro cavi USB C senza limiti. Grazie ai servizi Prime garantiti hai le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.