PREZZO FOLLE per il Proiettore Full HD: solo 59€ grazie al COUPON! FAI PRESTO

Tutte le caratteristiche del proiettore

Questo proiettore offre immagini nitide e luminose grazie alla risoluzione Full HD e alla luminosità di 8000 lumen, che assicurano immagini vivide e realistiche. Inoltre, lo schermo di proiezione a condensatore incluso aumenta la luminosità del 50%, garantendo una visione ottimale anche in ambienti bui.

Per quanto riguarda la connettività, il proiettore YABER offre opzioni versatili, consentendo di collegarsi a smartphone, tablet, PC e altri dispositivi sia tramite Wi-Fi che tramite cavo. La funzione di mirroring dello schermo consente di trasmettere i contenuti direttamente dal proprio dispositivo al proiettore, senza la necessità di adattatori aggiuntivi. Inoltre, è compatibile con AirPlay, MiraCast e DLNA, offrendo una maggiore flessibilità di utilizzo.

L’audio coinvolgente e la tecnologia Dolby Atmos permettono di immergersi completamente nell’azione, con un suono stereo Hi-Fi che offre un’esperienza audio ricca e dettagliata, avvicinandoti al centro della scena e garantendo una qualità sonora paragonabile a quella di un vero cinema.

Grazie alla funzione zoom regolabile, è possibile ridurre l’immagine fino al 75% senza spostare il proiettore, offrendo un’ulteriore flessibilità di utilizzo. Inoltre, il design rende il proiettore YABER facile da trasportare e utilizzare ovunque, trasformando la tua casa in un vero e proprio cinema in pochi secondi.

