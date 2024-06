PREZZO FOLLE per il piano cottura a 4 fuochi di Hisense (-48% di SCONTO)

Se eri alla ricerca di un piano cottura a gas compatto, Amazon ha lanciato un’offerta che non potrai proprio tralasciare. L’Hisense Gm642Xf, con 4 zone di cottura, costa appena 93,97€ ed è tutto merito dell’offerta del -48%!

Tutte le caratteristiche del piano cottura Hisense

Con le sue quattro zone di cottura a gas, offre la possibilità di preparare più piatti contemporaneamente, facilitando notevolmente la gestione dei pasti quotidiani., con le griglie smaltate progettate per resistere al calore intenso. Inoltre, la loro superficie liscia le rende estremamente facili da pulire. Non è da sottovalutare la comodità dell’accensione integrata sulla manopola, che permette di accendere i fuochi in modo semplice e rapido: basta premere e ruotare la manopola per regolare l’intensità desiderata.

Parlando di estetica e design, la finitura in acciaio inox conferisce al piano cottura un aspetto di alta qualità, elevando l’eleganza della tua cucina. Questo materiale rende anche il piano cottura estremamente resistente a graffi e ditate.

La larghezza di 60 cm è pensato per la maggior parte delle cucine domestiche, adattandosi perfettamente sia agli spazi più ampi che a quelli più compatti. Le sue dimensioni compatte permettono un’installazione semplice e una perfetta integrazione anche sulle basi più piccole, senza sacrificare lo spazio necessario per altre attività in cucina.

Scegliere il Hisense Gm642Xf significa investire in un elettrodomestico che unisce funzionalità, estetica e praticità, garantendo prestazioni eccellenti e una cucina sempre all’avanguardia. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità e scopri quanto può essere piacevole cucinare con il tuo nuovo piano cottura Hisense per soli 93,97€ al posto del prezzo di listino di 179,00€!