PREZZO FOLLE per il Mouse Senza Fili di Amazon: meno di 7€!

Il mouse AmazonBasics si distingue per la sua connessione wireless affidabile a 2,4 GHz, garantendo un collegamento davvero privo di interferenze. Il microricevitore USB, di dimensioni ridotte, può essere comodamente inserito nella porta USB del PC o riposto all’interno del mouse quando non è in uso, offrendo praticità e portabilità. Inoltre, se sei munito di un adattatore, potrai collegare questo mouse anche a tablet o addirittura alla tua TV!

Dotato di un sensore ottico da 1000 DPI, il mouse AmazonBasics assicura una precisione di movimento ottimale. La rotellina di scorrimento agevola la navigazione tra i vari contenuti, mentre il design ergonomico e la superficie soft-grip garantiscono un comfort d’uso prolungato, rispondendo alle esigenze di chi trascorre lunghe sessioni al computer. L’utilizzo del mouse AmazonBasics, poi, è reso estremamente semplice: basta inserire le due batterie AAA incluse, collegare il microricevitore al PC, e il gioco è fatto. Senza la necessità di driver o software aggiuntivi, il mouse è pronto all’uso immediato.

Il kit di acquisto include le batterie AAA, consentendo all’utente di godere della funzionalità del mouse per circa 6 mesi. Inoltre, quando le batterie stanno per esaurirsi, una spia LED si illumina per avvisare l’utente, assicurando una gestione ottimale, in modo che tu possa acquistarne delle nuove prima che sia troppo tardi.