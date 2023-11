PREZZO FOLLE per il Grill Elettrico di Cecotec: solo 22€!

Il grill elettrico Cecotec Rock’nGrill è una scelta eccellente per chi desidera preparare deliziosi toast in modo semplice e veloce. Con una potenza di 700 W e un rivestimento antiaderente in pietra RockStone, questo grill consente la preparazione di hamburger, panini, salsicce, verdure e molto altro ancora.

Il rivestimento in pietra RockStone, altamente antiaderente, elimina la necessità di aggiungere olio o burro durante la cottura, consentendo di ottenere piatti più leggeri e salutari senza compromettere il sapore. Di particolare rilievo è il fatto che il rivestimento RockStone è realizzato in modo ecologico e privo di PTFE e PFOA, sostanze chimiche potenzialmente dannose per la salute.

La versatilità del grill è evidente anche nella sua capacità di adattarsi in altezza grazie al sistema flottante del piatto superiore, consentendo la cottura di alimenti di dimensioni diverse, come panini interi o hamburger di dimensioni generose.

La superficie di cottura di 23 x 14,5 cm consente di preparare porzioni abbondanti di cibo. Inoltre, la presenza di una spia di preriscaldamento avvisa quando il grill è pronto per l’uso, prevenendo il rischio di bruciature.

La struttura in acciaio inox e l’impugnatura cool touch assicurano una sicurezza ottimale durante l’utilizzo, anche quando il grill è caldo. Il morsetto per il trasporto rende il grill facilmente riponibile e poco ingombrante.

Approfitta dell’ottimo sconto e acquista il Grill elettrico Cecotec Rock’nGrill a soli 22,90€ da un prezzo originale di 38,99€!