PREZZO FOLLE per il bundle Xbox Series S + Forza Horizon 5: Premium: entra nella next-gen!

Esperienze di gioco straordinarie ti aspettano con il bundle Xbox Series S + Forza Horizon 5: Premium, attualmente in offerta su Amazon a soli 371,10€ anziché 399,98€. Questo pacchetto eccezionale include la nuovissima Xbox Series S, la console Xbox più piccola e elegante mai creata, insieme al coinvolgente gioco Forza Horizon 5: Premium, disponibile tramite codice di download.

Tutti i dettagli del bundle

La Xbox Series S offre una straordinaria esperienza di gioco all-digital, mettendo in evidenza velocità e prestazioni di ultima generazione a un prezzo incredibile. Concentrandosi sul digitale, questa console ti consente di giocare senza l’uso di dischi, rappresentando una soluzione compatta e all’avanguardia.

Il pacchetto include tutti gli elementi essenziali per iniziare subito a giocare: la console Xbox Series S, il Controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI ad alta velocità e il cavo di alimentazione. Tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza di gioco completa e appagante.

Con Forza Horizon 5: Premium, tuffati in un viaggio mozzafiato attraverso paesaggi messicani incredibili e in continua evoluzione. Guida attraverso deserti vasti, giungle lussureggianti, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate e molto altro. Il gioco offre un’ampia varietà di auto tra le migliori al mondo, garantendo una guida divertente e senza limiti.

Esplora mondi sorprendenti, scopri luoghi mozzafiato come vasti canyon e un maestoso vulcano innevato. Immergiti in una lunga battaglia con centinaia di sfide che ti ricompenseranno per il tuo impegno nelle attività che ami. Incontra nuovi personaggi e scegli gli obiettivi delle loro missioni, vivendo un’esperienza di gioco coinvolgente e appassionante.

Non perdere l’opportunità di accaparrarti questo bundle eccezionale a un prezzo scontato su Amazon. Unisciti alla rivoluzione del gioco digitale con la Xbox Series S e immergiti nelle avventure avvincenti di Forza Horizon 5: Premium.

Approfitta dell’offerta Amazon e compra il bundle Xbox Series S + Forza Horizon 5: Premium a soli 371,10€ anziché 399,98€.