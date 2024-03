PREZZO FOLLE: MacBook Pro con chip M3 Pro in sconto del 15%

Già da parecchio tempo stavi pensando di cambiare il tuo notebook o il tuo vecchio pc con un laptop di prima qualità, magari a marchio Apple, ma stavi cercando l’opzione perfetta per acquistarlo al miglior prezzo possibile? Hai l’offerta che fa al caso tuo e di Attiva solo per pochissimo solo fino esaurimento scorte! Al momento, infatti, il MacBook Pro con chip M3 promo in sconto del 15% su Amazon per le offerte di primavera. Si tratta di un’occasione davvero ripetibile, parlando di uno dei notebook di punta del brand. Potrai aggiungerlo al tuo carrello a soli 2.199,00€ invece di ben 2.599,00€: non aspettare oltre.

Notebook di prima qualità a un prezzo top: MacBook Pro con chip M3

Con 18GB di memoria unificata, il MacBook Pro assicura una fluidità senza compromessi nelle attività più intense, consentendoti di lavorare con molteplici applicazioni e file contemporaneamente senza rallentamenti. L’ampia capacità di archiviazione SSD da 512GB ti offre ampio spazio per memorizzare tutti i tuoi file, documenti, foto e video, assicurandoti di avere sempre tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano.

Grazie alla sua potenza di calcolo eccezionale e alla sua versatilità, il MacBook Pro è in grado di soddisfare le esigenze di professionisti creativi, designer, sviluppatori e altro ancora. Che tu sia impegnato in attività di editing video ad alta risoluzione, rendering 3D o sviluppo di un software complesso, questo notebook è pronto a supportarti in ogni fase del tuo lavoro!

Con una durata della batteria estesa e un sistema di raffreddamento avanzato, il MacBook Pro ti permette di lavorare in modo efficiente e produttivo per ore senza preoccupazioni! Infine, il notebook gode di un fantastico display Liquid Retina XDR da 14,2″, che offre una qualità visiva senza precedenti con una gamma dinamica estesa, colori vividi e dettagli cristallini. Con una risoluzione straordinaria e un contrasto eccezionale, questo display ti permette di vivere un’esperienza visiva davvero immersiva, ideale per lavorare, programmare, disegnare e anche per goderti al meglio i tuoi contenuti preferiti quando non sei a casa. Aggiungilo al tuo carrello finché è in sconto del 15% su Amazon!