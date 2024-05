PREZZO BOMBA per il forno a MICROONDE di Toshiba a 69€

Il forno a microonde è un vero e proprio salvavita per chi ha poco tempo a disposizione. E se non ne hai ancora uno, questa è l’offerta ideale! Con lo sconto Amazon del 22%, potrai prendere il Toshiba MW2-MM20P a soli 69,90€. Scopriamo, ora, tutte i dettagli.

Tutte le caratteristiche del microonde Toshiba

Con i suoi 5 livelli di potenza, potrai scegliere quella più adatta a ogni tipo di cottura, che si tratti di un rapido riscaldamento o della cottura delicata di alimenti più sensibili. E l’illuminazione a LED interna consente di monitorare costantemente la cottura dei cibi. Questo ti permette di evitare bruciature o cotture eccessive, garantendo che ogni pasto sia perfetto.

Tra le funzioni abbiamo quella di scongelamento che può essere impostata in base al peso o al tempo, garantendo uno scongelamento uniforme e preciso. L’orologio da cucina integrato, che può essere impostato fino a 35 minuti, ti aiuta a tenere sotto controllo i tempi di cottura, prevenendo distrazioni che potrebbero compromettere il risultato finale. Infine, il piatto girevole interno garantisce una distribuzione uniforme del calore, fondamentale per una cottura omogenea.

Dal punto di vista tecnico, il microonde offre una potenza di 800 W, sufficiente per gestire una vasta gamma di cotture. Le dimensioni esterne di 440 x 357 x 259 mm e quelle interne di 306 x 304 x 206 mm fanno sì che il microonde sia compatto, ma con uno spazio interno adeguato per preparare porzioni di cibo per tutta la famiglia.

Aggiungi il microonde Toshiba MW2-MM20P alla tua cucina e non tornerai più indietro. Prendilo per soli 69,90€!