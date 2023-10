PREZZO BASSISSIMO per questo TABLET con 16GB RAM+128GB di memoria! (-100€)

Il TECLAST M40 Plus, il compagno ideale per gli studenti o per chi cerca un dispositivo multimediale, può essere vostro a 50€ in meno grazie al coupon su Amazon, ottenendo questo potente tablet a poco più di 100€. È un affare che non puoi permetterti di perdere!

TECLAST M40 Plus: ecco le caratteristiche

Il TECLAST M40 Plus è un tablet Android avanzato e potente, perfetto per una vasta gamma di attività. Con il suo sistema operativo Android 12, offre un’esperienza più fluida e veloce, con un maggiore controllo sulla privacy e sui dati. Il tablet è equipaggiato con un processore octa-core MT8183 che raggiunge una velocità di 2,0 GHz, garantendo prestazioni eccellenti per il lavoro e il gioco. Con 16GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 1TB, hai ampio spazio per le tue app, giochi e file multimediali. Puoi goderti la musica e i video con un’esperienza coinvolgente grazie alla sua ampia capacità di archiviazione.

Il tablet ha uno schermo da 10.1 pollici con risoluzione FHD 1920×1200 IPS, che offre colori vividi e dettagli nitidi. Il corpo semimetallico leggero lo rende elegante e comodo da tenere in mano. Il touch screen ad alta sensibilità ti offre un’esperienza tattile precisa. La fotocamera HD da 8MP nella parte posteriore e da 5MP nella parte anteriore ti consente di catturare momenti speciali e di effettuare videochiamate chiare con amici e familiari. Il tablet è dotato anche di altoparlanti immersivi che offrono un audio di alta qualità. La connettività è garantita con il supporto per il Wi-Fi 5G, il Bluetooth 5.0 e la navigazione GPS. La batteria da 7000 mAh ti permette di utilizzare il tablet per lungo tempo senza preoccuparti della ricarica.

Per attivare lo sconto, basterà spuntare la casella “Applica il coupon” su Amazon e troverete il Tablet con lo sconto applicato nel carrello, pagandolo solo 109,99€!

