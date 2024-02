Prestito personale con TAEG da 0,01%: è la PROMO FLASH di Younited

Con Younited è possibile accedere a un prestito personale con condizioni davvero vantaggiose. Con la nuova promo flash, infatti, è possibile ottenere un prestito di 1.500 euro con TAEG da 0,01% e rate di 62,51 euro al mese per 24 mesi.

Si tratta di una promozione riservata solo ai clienti più veloci (e con un alto merito creditizio) che intendono richiedere un piccolo prestito quasi senza interessi. Per verificare le condizioni del prestito e richiederne l’erogazione (in appena 3 minuti) è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Younited.

Prestito personale con Younited: la nuova promo flash è imperdibile

Solo per un breve periodo di tempo è possibile accedere al prestito personale con TAEG da 0,01% di Younited. Come detto in apertura, si tratta di un prestito di 1.500 euro che può essere restituito in 24 rate da 62,51 euro (l’importo da restituire è di 1.500,24 euro).

Questa promozione, valida solo per i 50 clienti più veloci, può essere attivata direttamente online, seguendo la procedura disponibile al link che trovate a fine articolo. Si tratta dell’occasione giusta per ricevere un piccolo prestito con condizioni davvero vantaggiose.

Chi non farà in tempo a sfruttare la promozione, può comunque accedere alle soluzioni di Younited per un prestito personale. L’istituto è sempre di più un punto di riferimento del mercato e garantisce condizioni particolarmente vantaggiose.

Per provare ad accedere alla promozione flash o anche solo per richiedere un preventivo gratuito a Younited è possibile seguire il link qui di sotto e compilare l’apposito modulo, in modo da verificare le condizioni complete per l’accesso al credito.

L’intera procedura per ottenere un prestito con Younited viene completata direttamente online. Sono necessari appena 3 minuti per inviare la richiesta di prestito a Younited.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.