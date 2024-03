Prestito online da restituire in 120 mesi: questo è il più conveniente

Per ottenere un prestito personale immediato è oggi possibile affidarsi a una semplice procedura online. Inviando la richiesta in questo modo, infatti, è possibile velocizzare i tempi per la liquidazione del prestito, evitando i costi aggiuntivi legati alla presenza di eventuali intermediari.

La soluzione giusta, in questo momento, per ottenere un prestito personale è rappresentata da Agos, sempre più punto di riferimento del mercato finanziario italiano per tutti i consumatori che intendono accedere a un prestito vantaggioso.

Con Agos, infatti, è possibile richiedere fino a 30.000 euro, da restituire in un massimo di 120 rate mensili e con la possibilità di aggiungere l’assicurazione alla rata, per tutelarsi contro qualsiasi imprevisto. Per verificare le condizioni proposte da Agos basta visitare il sito ufficiale, tramite il box qui di sotto.

Agos mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di sfruttare un simulatore per individuare le caratteristiche del prestito, prima di avviare la richiesta. In questo modo, è possibile avere le idee chiare su costi e condizioni in pochi secondi.

Prestito personale con Agos: rapido, conveniente e interamente online

Scegliere Agos per ottenere un prestito personale è la soluzione giusta. La finanziaria, infatti, propone un’offerta davvero completa oltre che molto flessibile. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la possibilità di richiedere fino a 30.000 euro in prestito

la possibilità di estendere il periodo di rimborso fino a 120 mesi , in modo da ridurre al minimo la rata

, in modo da ridurre al minimo la rata la possibilità di aggiungere alla rata mensile anche una copertura assicurativa, per tutelarsi

In più, la richiesta di prestito con Agos viene gestita interamente online, in modo da velocizzare i tempi per l’accettazione e, soprattutto, della liquidazione dell’importo richiesto in prestito. Per verificare le condizioni del prestito, grazie all’apposito simulatore, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.