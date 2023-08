Prestazioni internet insoddisfacenti? Svolta la tua vita con questo router WI-Fi 6 in offerta su Amazon

Cerchi un router prestante ma ad un prezzo umano? Oggi Amazon ti viene incontro con un’offerta decisamente interessante: il Tenda RX2 Pro, un ottimo router con Wi-Fi 6, può essere tuo ad un prezzo imbattibile.

Paghi ogni mese cifre esorbitanti per quella che dovrebbe essere una fibra ottica ad altissime prestazioni, poi però, alla resa dei conti, i tuoi dispositivi continuano ad andare lentamente. La rete è instabile, oscilla tra valori soddisfacenti e velocità completamente inadeguate; il segnale non prende in tutte le stanze; e Netflix in 4K è un disastro, continua a bloccarsi in un buffering che sembra non dover finire mai. Il gaming online? Non ne parliamo nemmeno!

Probabilmente è arrivato il momento di cambiare router e sbloccare finalmente il pieno potenziale della tua rete domestica. Oggi ti consigliamo un router in offerta con tecnologia Wi-Fi 6 proposto su Amazon ad un prezzo decisamente interessante. Supporta velocità fino a 1500 Mbps e il suo punto di forza è il rapporto tra qualità e prezzo: oggi lo paghi appena 33,99€ (ma ti suggeriamo di fare in fretta).

Il Tenda RX2 Pro è un router Wi-Fi 6 Dual Band Gigabit con velocità fino a 1501 Mbps (300 Mbps sulla banda da 2.4 GHz e 1201 Mbps sulla banda da 5 GHz). È dotato di 5 antenne esterne da 6 dBi per una copertura ottimale e una connessione stabile in tutta la casa. Grazie alle tecnologie MU-MIMO + OFDMA, offre prestazioni elevate e bassa latenza per una navigazione fluida. Dispone di 4 porte LAN Gigabit per connessioni cablate ad alta velocità e offre sicurezza avanzata con il nuovo standard WPA3 per proteggere la privacy della rete Wi-Fi. Un’opzione eccellente per chi cerca un router potente e performante.

Per tutti questi motivi, te lo consigliamo vivamente. Non farti scappare questa offerta e acquista il Tenda RX2 Pro a meno di 34€. La disponibilità è immediata, se lo ordini oggi lo riceverai a casa entro domani!

