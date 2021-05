Le prese smart del brand Nooie sono tra le più vendute su Amazon, oggi il kit da 2 pezzi si trova in offerta a 14€. Allo sconto preapplicato del 52% si aggiunge un ulteriore coupon del 10% da applicare in fase d'acquisto, per un risparmio effettivo di quasi 20 euro.

Compatibili con i sistemi domotici Amazon Echo e Google Home, le prese Nooie possono essere controllate tramite i comandi vocali dei rispettivi assistenti. Qualunque dispositivo alimentabile tramite corrente elettrica si accenderà o spegnerà una volta impartito lo specifico comando vocale, ad esempio “Alexa accendi la stampante!” o anche “Hey Google spegni la TV”.

Questo modello è dotato di presa Schuko compatibile anche con le classiche spine italiane. Tramite l’applicazione è possibile impostare un timer che attiva e disattiva l’alimentazione automaticamente ad una determinata ora.

Oggi è possibile acquistare le prese smart di Nooie in offerta su Amazon a soli 14€, si tratta del prezzo più basso di sempre, lo sconto dimezza il prezzo di vendita del kit da 2. Non manca la consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home