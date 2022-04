Prese smart: le migliori per qualità-prezzo collegano TUTTO ad Alexa

Non ci sono dubbi, le prese smart sono quei prodottini che rendono la tua casa intelligente nel giro di un acquisto. Ovviamente non puoi metterti a comprare elettrodomestici compatibili con i tuoi assistenti vocali quindi perché sprecare tempo: hai la tua soluzione davanti.

Due a prezzo stracciato in realtà dal momento che su Amazon sono sia in promozione che soggette a un coupon: apri la pagina e spuntalo così le fa tue con 20,39€.

Ovviamente non ti preoccupare delle spedizioni, se hai Prime sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Prese smart: non sono mai state così comode ed economiche

Te le suggerisco perché detto francamente sono tra le migliori sul mercato. A questo prezzo stracciato non possono che essere un acquisto intelligente sotto tutti i punti di vista.

Come si utilizzano? Come se fossero delle più comunissime doppie spine con la semplice differenza che rendono un prodotto a tua scelta compatibile con gli assistenti vocali. Amazon Alexa o Google Assistant o ancora più facilmente con l'applicazione che scarichi su qualunque smartphone Android o iOS.

Cosa ci fai? Di tutto e di più ma tra le caratteristiche più salienti c'è proprio il controllo dei consumi, finalmente puoi sapere quanto quel determinato elettrodomestico influisce sulla tua bolletta e limitare finalmente i danni (speriamo non si tratti della tua amata friggitrice ad aria, sennò sai che guaio!).

Dai, ora che ci siamo ti dico anche che sblocchi il controllo da remoto, il controllo vocale e la funzione timer.

Praticamente quello che un più comunissimo prodotto moderno ti permetterebbe di avere dal primo secondo.

Risolvi i tuoi dilemmi in quatto e quattr'otto con questa promozione su Amazon approfittando di ben due sconti. Collegati e spunta il coupon per pagare appena 20,34€ e ricevere a casa due prese smart geniali. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.