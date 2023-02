Prese smart ingombranti? 10€ per quella invisibile, SPETTACOLARE: sconto 60%

Una presa smart invisibile che renda intelligente qualsiasi oggetto ma che – a differenza della quasi totalità degli altri modelli – non ingombri tantissimo. Una versione che praticamente sparisce nel muro, ma che in realtà è un concentrato di tecnologia. Accendi e spegni qualsiasi oggetto alimentato tramite lei usando lo smartphone oppure direttamente la voce. Infatti, c’è piena compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon, risparmia il 60%: spunta il coupon in pagina e prendila a 10€ appena. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Facile da installare, basta un po’ di dimestichezza con un cambio di prese elettriche. In alternativa, puoi farlo fare in massima sicurezza da un elettricista, è un’operazione super semplice. Dopo l’installazione fisica, basterà usare l’applicazione dedicata, tramite il tuo smartphone, per procedere alla configurazione e all’abbinamento alla tua rete WiFi.

Da quel momento in poi, potrai facilmente collegare l’oggetto che vuoi rendere intelligente, semplicemente inserendolo nella presa smart invisibile. Lo accendi e lo spegni tramite smartphone o sfruttando il potenziale degli assistenti vocali. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon e porta adesso a casa questo piccolo e bellissimo concentrato di tecnologia con sconto del 60%: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Lo prendi a 10€ soltanto e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.