Prese smart e la casa è intelligente: 8€ l'una con questa promo BOMBA

Se sei nel mezzo del processo per rendere la tua casa intelligente, sappi che non puoi fare a meno di acquistare questi gioiellini. Di cosa sto parlando? Ovviamente delle Prese Smart di Meross che sono un affare ad occhi chiusi.

Con la promozione ora in corso su Amazon, ti colleghi sulla pagina e spunti coupon con un click per portarne ben tre a casa con una spesa di appena €26. Praticamente le paghi €8 l’una e il risparmio è assicurato.

Delle spedizioni non ti preoccupare, con Prime sono gratuite veloci su tutto il territorio italiano e il pacco arriva a casa tua in quattro e quattr’otto.

Prese smart, non potrai più farne a meno una volta che le avrai provate

forse non ne hai mai sentito parlare, ma le prese Smart sono quei prodotti che rendono i tuoi elettrodomestici compatibili con gli assistenti vocali e non solo nel giro di una mossa. Per rendere la tua casa intelligente, quindi, sono uno strumento indispensabile e poi costano poco e ti offrono risultati istantanei quindi sono un’ottima base di partenza in questo processo.

In modo particolare, queste qui le puoi utilizzare sia sfruttando Amazon Alexa o Google Assistant e nel momento in cui via in casa, sia il tuo smartphone scaricando semplicemente l’applicazione su di esso.

Le frapponi tra la presa di corrente e la spina del prodotto che vuoi rendere Smart ed entrano immediatamente in funzione. In modo particolare ti permettono di:

gestire da remoto i tuoi prodotti;

i tuoi prodotti; gestire vocalmente i tuoi prodotti;

i tuoi prodotti; monitorare i consumi energetici;

i energetici; proteggerli da problematiche come sovraccaricamenti e cortocircuiti.

Come vedi sono semplicissime da utilizzare e a questo prezzo sono anche un affare.

Completa l’acquisto ora su Amazon spuntando il coupon con un solo click, ti porti a casa tre prese Smart a soli €26 senza se senza ma. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci se hai un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.