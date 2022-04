Prese intelligenti? Ora anche da esterno per Alexa e Google (coupon)

Se da tempo hai trasformato la tua casa in un posto ultra tecnologico, sappi che non devi limitarti all’interno soprattutto quando hai a disposizione delle prese intelligenti progettate appositamente per l’esterno. Forse non ne avevi mai sentito parlare ma esistono e funzionano alla grande.

Solitamente hanno un costo più elevato ma credo che la promozione ora in corso sia proprio ciò che fa al caso tuo. Apri Amazon e spunta il coupon per pagarle appena 23,99€.

Non preoccuparti, le spedizioni non costano un singolo centesimo in più e sono totalmente immediate se hai Prime attivo sul tuo account.

Prese intelligenti: le utilizzi anche all’esterno senza timore

Le vedi, hanno un aspetto robusto proprio perché puoi utilizzarle all’esterno senza timore. Sono state create appositamente per farti connettere i tuoi prodotti preferiti senza paura e senza rinunciare a niente.

In modo particolare hai a disposizione una doppia presa con tanto di tasto di accensione e spegnimento, se vuoi vedila un po’ come una mulitpresa da esterno. Cosa puoi farci? Di tutto e di più.

Anzitutto mi sembra giusto dirti che funziona con gli assistenti intelligenti quindi Amazon Alexa, Google Assistant e SmartThing sono compatibili al 100%. Per questo motivo puoi utilizzare la tua voce per gestire i prodotti collegati da remoto. In merito alle funzioni, invece, sono più varie.

Nello specifico:

sblocchi il controllo da remoto;

sblocchi il controllo vocale ;

; ottieni la funzione timer per programmare accensioni e spegnimenti.

E’ completamente impermeabile e da installare è semplice: non richiede alcun pezzo o collegamento aggiuntivo.

Approfitta immediatamente del coupon su Amazon e portati a casa queste meravigliose prese intelligenti per esterno al loro minimo storico: appena 23,99€ con un solo click. Le spedizioni sono completamente gratuite e immediate su tutto il territorio Italiano se hai Prime attivo.