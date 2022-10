Presa WiFi per casa intelligente: prezzo SBALORDITIVO su Amazon

Hai già una casa domotica e vuoi solo aggiungere semplicità in un altra stanza? Oppure non hai mai provato la sensazione di avere la casa intelligente? In entrambi i casi puoi approfittare delle offerte esclusive Prime. Metti nel tuo carrello la presa WiFi LEDVANCE a soli 9,99 euro, anziché 17,95 euro.

Un articolo essenziale per gestire i tuoi dispositivi ed elettrodomestici in modo semplice, senza nemmeno alzarti dal divano e addirittura quando sei fuori casa. Oltre a questo potrai monitorare la potenza in uscita e regolare i consumi. Nulla sarà più come prima. Tutto gestibile in modo semplice e veloce.

Non aspettare che questo sconto svanisca, perché lo farà presto. Fiondati su Amazon e acquista la presa WiFi LEDVANCE a soli 9,99 euro. Se ordini oggi la potrai ricevere già domani, in esclusiva per i clienti Prime.

Presa WiFi LEDVANCE: semplifica la tua vita

Con la presa WiFi LEDVANCE potrai controllare tutti i dispositivi collegati tramite l’app LEDVANCE Smart+, scaricabile gratuitamente per iOS e Android. Così potrai accendere o spegnere i tuoi elettrodomestici con un semplice tap sul tuo smartphone. Anche se dovessi aver lasciato qualcosa acceso puoi controllarlo da remoto.

Inoltre puoi collegare la presa ad Amazon Alexa o Google Assistant e usare i comandi vocali. Più Smart di così. Anche la configurazione è molto semplice, la puoi fare tranquillamente anche se non sei esperto. Basta inserire la presa e aprire l’app. Fare la ricerca dei dispositivi e, una volta trovata la presa WiFi, ci clicchi sopra e si connette in pochi istanti.

Sfrutta la tecnologia per avere in ogni stanza la comodità che hai sempre desiderato. Per altro oggi ci sono due giorni di fuoco di Prime day e puoi avere uno sconto decisamente vantaggioso. Per cui metti subito nel tuo carrello la presa WiFi LEDVANCE a soli 9,99 euro, anziché 17,95 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.