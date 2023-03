Presa Smart WiFi per esterni: anche il giardino diventa SMART

Se vuoi rendere il tuo giardino o la tua terrazza un posto perfetto e che può essere gestito in modo intelligente, non fare a meno di questa presa SMART WiFi creata appositamente. La utilizzi in modo semplicissimo e non scendi a termini con la sicurezza.

Disponibile con una doppia offerta su Amazon, te la porti a casa con soli 30€ e pochi centesimi, perché farne a meno? Collegati sulla pagina e spunta il coupon per completare l’acquisto.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Presa smart WIFI: anche all'esterno la utilizzi in semplicità

Questa presa smart WIFI è geniale visto che la puoi mettere all’esterno e non corri alcun rischio. Costruita appositamente è super resistente e ovviamente impermeabile con tanto di funzione antispruzzo per stare proprio tranquillo ai massimi livelli.

Ha due entrate ciò significa che puoi collegare due prodotti diversi come ad esempio delle luci o ancora, il filtro della piscina.

La gestisci semplicemente con l’applicazione sul tuo smartphone o se hai degli assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Home anche con la tua voce.

Naturalmente ti mette a portata di mano le funzioni di:

controllo remoto;

controllo vocale;

temporizzazione.

Che altro dirti se non che è proprio il prodotto di cui eri in cerca?

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

