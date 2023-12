Presa smart TP-Link Tapo P105: sconto ESCLUSIVO del 25%

Se stai cercando una soluzione smart per gestire i tuoi elettrodomestici con facilità, la presa smart TP-Link Tapo P105 è la scelta ideale. Non solo è la più venduta su Amazon, ma oggi puoi acquistarla con uno sconto esclusivo del 25%, rendendola un’opportunità da non perdere. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 11,99 euro, anziché 15,99 euro.

Presa smart TP-Link Tapo P105: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Il design compatto della Tapo P105 la rende discreta ed estremamente funzionale. Dotata di supporto Wi-Fi 2.4GHz, questa mini presa smart consente di gestire accensione e spegnimento dei tuoi dispositivi in qualsiasi momento. La sua facilità d’uso è ulteriormente potenziata dalla comoda App Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS, che consente un controllo remoto senza necessità di hub aggiuntivi.

La programmazione diventa un gioco da ragazzi grazie all’app Tapo, che ti consente di organizzare le tue giornate e creare routine di accensione e spegnimento personalizzate. Inoltre, la funzione timer ti permette di stabilire countdown predefiniti, ottimizzando azioni ricorrenti come lo spegnimento della lampada nella stanza dei bambini.

La compatibilità con i comandi vocali di Amazon Alexa e Google Assistant aggiunge un livello di comodità all’esperienza d’uso. Ora puoi controllare i tuoi dispositivi semplicemente dando istruzioni vocali, rendendo la tua casa ancora più intelligente e connessa.

La modalità assenza della Tapo P105 è una caratteristica intelligente che simula la tua presenza in casa. Accendendo e spegnendo apparecchi come TV, radio e lampade a orari casuali, questa funzione dissuaderà potenziali intrusi, offrendoti una sicurezza aggiuntiva durante le tue assenze.

In conclusione, la presa smart TP-Link Tapo P105 si distingue per il suo design compatto, le numerose funzionalità intelligenti e la facilità d’uso. Grazie allo sconto esclusivo del 25% su Amazon, è il momento perfetto per migliorare la tua casa con questa soluzione avanzata e conveniente. Non farti sfuggire questa opportunità e acquistala subito al prezzo ridicolo di soli 11,99 euro, prima che sia troppo tardi.

