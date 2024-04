Presa Smart TP-Link Tapo P105: lo sconto del 38% di Amazon è incredibile!

Immersi nell’ambiente smart di una casa moderna, anche gli oggetti più insoliti possono trasformarsi in dispositivi intelligenti. Ecco quindi un’affascinante promozione su Amazon per la nuova presa Smart TP-Link Tapo P105, il cui prezzo di listino di 15,99 euro scende a soli 9,99 euro grazie a uno sconto del 38%.

Ecco le caratteristiche principali della presa Smart TP-Link Tapo P105

Questa soluzione smart offre accesso remoto, consentendo di controllare i dispositivi collegati da qualsiasi luogo con connessione internet tramite l’app Tapo installata sul vostro smartphone o tablet. Con essa è possibile pianificare l’uso della presa, ad esempio programmando l’accensione delle luci al tramonto e lo spegnimento all’alba.

Inoltre, la TP-Link Tapo P105 è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant, permettendo di gestire la presa tramite semplici istruzioni vocali. Grazie alla configurazione Amazon Frustration-Free Setup (FFS), l’installazione tramite Alexa è veloce e intuitiva: basta utilizzare un dispositivo Echo per configurare la presa con un comando vocale. Tra le modalità di utilizzo più interessanti vi è quella Assistenza, che consente di accendere e spegnere i dispositivi in base a orari preimpostati per simulare la presenza in casa.

La Tapo P105 è realizzata con materiali di alta qualità come il PC autoestinguente UL94-V0, garantendo sicurezza per la vostra casa e la vostra famiglia. Il design anti-manomissione e a prova di bambino previene incidenti indesiderati, mentre la robusta placca in nickel e il design anti-ruggine assicurano durata nel tempo. Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta su Amazon per portare a casa la presa Smart TP-Link Tapo P105 a soli 9,99 euro, con uno sconto del 38%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia per i clienti Amazon Prime.