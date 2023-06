Presa Smart TP-Link Tapo P100 al suo MINIMO STORICO su Amazon

Siete alla ricerca di un dispositivo che vi permetta di rendere smart i vostri elettrodomestici casalinghi anche se non lo sono? TP-Link Tapo P100 è un dispositivo dedicato alla smart home che non può mancare in casa. Compatibile con Google Home ed Amazon Alexa, il suo prezzo particolarmente accessibile lo rende il gadget perfetto da regalare o regalarsi: solo per poche ore è disponibile in super sconto su Amazon. Il prezzo finale, frutto di uno sconto del 31%, arriva a quota 8,99 euro nonché il prezzo più basso di sempre.

Presa Smart TP-Link Tapo P100: caratteristiche principali

Questa presa è caratterizzata da un design ultra compatto che permette di essere messa ovunque e offrire ugualmente un tocco in più alla tecnologia di ogni appartamento e ufficio. La configurazione avviene rapidamente, non serve alcun hub aggiuntivo per collegarlo alla rete WiFi di casa. Grazie alla nuova presa smart sarà ancora più semplice controllare a distanza i nostri elettrodomestici preferiti.

Il controllo avviene tramite l’applicazione “Tapo” (disponibile per Android e iOS) oppure direttamente utilizzando gli assistenti smart Google Home e Amazon Alexa. Tre le sue modalità d’uso principali: “Programmazione” e “Timer” servono per definire quando e come la presa deve accendersi e spegnersi mentre “Assenza” consente di attivare con modalità del tutto casuali Tapo P100, così da confondere eventuali malintenzionati e ridurre il rischio di furti.

Come anticipato, si tratta di una presa smart dal prezzo particolarmente accessibile: bastano 8,99 euro per portarne a casa una. Non fatevi scappare la promozione Amazon disponibile solo per poco tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.