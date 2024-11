Presa smart TP-Link Tapo in offerta su Amazon: per una casa più intelligente

Per dare un tocco di domotica alla tua casa con un oggetto semplice, ma facile da utilizzare ecco in offerta la TP-Link Tapo P105, una presa smart con controllo vocale tramite Alexa e Google Home e gestione da app su smartphone che puoi acquistare in sconto a soli 10,99 euro invece di 15,99. Un’offerta in esclusiva Amazon.

Presa smart TP-Link: cosa ti permette di fare?

Con questa presa avrai la possibilità di gestire in modo più semplice e intelligente gli elettrodomestici in casa. Si collega alla tua rete WiFi tramite 2.4Ghz e, grazie all’app scaricabile su smartphone iOS e Android, puoi controllare accensione e spegnimento da remoto ovunque ti trovi.

Avrai anche il potere di creare routine personalizzate per accendere o spegnere gli elettrodomestici in base alle tue esigenze quotidiane o utilizzare il pratico timer per spegnere automaticamente una lampada o altri dispositivi così da ottimizzare il consumo energetico. In tal senso, è interessante la modalità Assenza con cui simulare la tua presenza in casa , accendendo e spegnendo luci o elettrodomestici in orari casuali.

Altra cosa importante è la compatibilità con Alexa e Google Assistant che ti dà il potere di controllare il tutto tramite comandi vocali, così da rendere l’esperienza d’uso ancora più futuristica e intuitiva.

La presa smart Tapo P105 è perfetta per avere comodità, efficienza e controllo della tua domotica: acquistala ora in sconto a soli 10,99 euro.